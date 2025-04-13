'Y' harfi merakının nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın efsanevi kalecisi Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever, 2010'da evlendi.Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in çocukları, Yade; 2014'te, Yeda; 2017'de ve Yasmin; 2025'te dünyaya geldi.

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Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel; kızlarına 'Y' harfiyle başlayan isimler vermesinin nedeni ortaya çıktı.Zeynep Sever Demirel, bunun nedenini, kızlarının isimlerinin; Volkan Demirel'in 'V'si ile Zeynep'in 'Z'si arasındaki 'Y' harfiyle başlamasını istedikleri şeklinde açıkladı.