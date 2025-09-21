Habertürk
        Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması - Futbol Haberleri

Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması

        Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması

        Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 2-0'lık Espanyol galibiyetinin ardından milli futbolcu Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 01:27 Güncelleme: 21.09.2025 - 01:27
        Xabi Alonso'dan Arda Güler açıklaması!
        İspanya LaLiga'nın 5. haftasında Espanyol'u 2-0 yenerek 5'te 5 yapan Real Madrid'in teknik direktörü Xabi Alonso, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada Eder Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle sonuca giden Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil olan Arda, ikinci yarıda süre aldı.

        ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

        Alonso, iki oyuncunun benzer rollerde görev yapmasına rağmen birlikte de sahada olabileceklerini belirtti:

        "İkisi de benzer pozisyonlarda oynayabilir ancak Kulüpler Dünya Kupası'nda olduğu gibi birlikte de oynayabilirler. Bunu düşünüyorum. Oldukça iyi bir ikili oluşturuyorlar. Arda, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni gibi, Jude Bellingham ile bağlantı kurmak için biraz daha geriye çekilebilir. Jude ise daha önde olabilir."

