Waffle tarifi nedir? Evde waffle nasıl yapılır?

WAFFLE NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve toz şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Waffle makinesini ısıtın ve bir kepçe hamur dökün. Waffle'ın bir yüzü kızarana kadar pişirin. Diğer yüzünü de pişirdikten sonra waffle'ı istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Üzerine meyve olarak çilek, ananas, kivi çok yakışacaktır.