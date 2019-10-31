Acı haberi, Volkan Demirel sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirel, paylaştığı bu fotoğrafa, "Güzel yürekli koca oğlum, kızlarımın dostu, ailemizin her şeyi erken bıraktın bizi çok özleyeceğiz seni..." notunu düştü.

Zeynep Demirel ise üzüntüsünü "Seni çok seviyorum oğlum! Canım acıyor" sözleriyle dile getirdi.