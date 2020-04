Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde bütün spor dallarında iptaller ve ertelemeler yaşanırken salgının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birinci voleybol ligi de ertelendi.

Adriyatik Denizi kıyısında Ancona kenti yakınlarındaki Filottrano kasabasının takımına ocak ayı sonunda transfer olan İrem Çor, İtalya'da yaşadığı süreci ve koronavirüs salgınının etkileriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İtalya'dan yaklaşık 20 gün önce döndüğünü ve koronavirüsle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını aktaran İrem, "Ben gelmeden tüm ülkede karantina ilan edildi. Ben de o sırada menajerimle konuşup Türkiye'ye dönmek istediğimi söyledim. Ligler önce 3 Nisan'a kadar ertelenmişti ve durum çok belirsizdi. İlk vaka çıktığında İtalya'da çok ciddiye alınmadı. Önce 10 günlük bir ara yaşadık. Bu kadar büyüyeceğini onlar da düşünmüyordu. Ölüm hızı çok arttı. Bu durum çok üzücü. İtalya'da oynamak benim hayalimdi. Benim için biraz kısa süren bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Yaşadığı kasabanın koronavirüsün ilk görüldüğü Kuzey İtalya'ya uzak olduğunu anlatan 24 yaşındaki pasör, şu ifadeleri kullandı:

"İlk vaka olduğunda kuzeye maça gitmiştim. O gün maçları iptal edip, okulları 10 gün tatil ettiler. Bu sürede insanlar evlerinde kalmadı. 10 gün takip edildi ama vaka sayısı düşmedi. Televizyonlarda koronavirüs nedeniyle uyarılarda bulunuluyordu ama faydalı olmadı. Çünkü İtalyanlar gezmeyi, dışarı çıkmayı ve eğlenmeyi çok seviyor. Vaka sayısı düşmeyince sadece kuzeyi kapatarak bunu durdurabileceklerini düşündüler. Bu da çözüm olmadı. Çünkü bir gece öncesinde karar kamuoyuna sızdırıldı ve herkes başka yere gitmeye kalktı. Bunun sonucunda virüs tüm ülkeye yayıldı. Şu an çok ciddi kısıtlamalar var. Umarım her şey bir an önce normale döner."

"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR AMA..."

İrem, İtalya 1. Voleybol Ligi'nin henüz iptal edilmediğini ancak maçların kaldığı yerden devam etmesinin güç olduğunu dile getirdi.

İtalya'nın koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olduğunu hatırlatan İrem, "Gittiğimde takımımız 14 takımlı ligde 10. sıradaydı. İlk 3 maçı kaçırdım. Sonrasında 3 maça çıktım. Tam hedef maçlara çıkacağımız zamanda lig ertelendi. Liglerle ilgili herhangi bir iptal kararı çıkmadı. Sözleşmem hala devam ediyor ama oynanabileceğini düşünmüyorum. İtalya bu durumdan çok ciddi bir şekilde etkilendi. Oynamak istiyorlar ama mümkün olduğunu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İTALYA'DA OYNAMAYI ÇOK İSTİYORDUM"

İrem Çor, koronavirüs salgınının geçmesinin ardından İtalya'da oymayı istediğini söyledi.

Süreci takip ettiğini aktaran İrem, "İtalya'da biraz daha uzun kalmayı diliyordum. Kısa bir dönem için gitmiştim. Bir kere daha deneyebilirim. Çok kısa kaldım ve sadece 3 maça çıkabildim. Böyle bir fırsat gelirse İtalya'da 1 sezon boyunca oynamayı çok istiyorum. Yaşım genç ve farklı ekolleri denemek istiyorum. Türkiye'den bir teklif gelirse burada da kalabilirim. Şu anda süreci takip ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Çalışmalarına evinde devam ettiğini vurgulayan İrem, şunları kaydetti:

"İtalya ve Avrupa ülkelerinin ekonomisi çok kötü durumda. Sporun nasıl etkileneceğini kimse bilmiyor. Şu anda yapılabilecek tek şey evde kalıp virüsün geçmesini beklemek. Fazla spor konuşacak durumda değiliz. Çok fazla can kaybı oluyor, her gün kötü haberler alıyoruz ama bu süreç geçtiğinde gelen teklifleri değerlendireceğim. Ancak şu anda evde günlük sporumu yapıyorum, kitap okuyorum ve biraz öğrendiğim İtalyanca'yı geliştirmeye çalışıyorum. Ev işlerine yardımcı oluyorum."

2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giymeyi istediğini belirten İrem Çor, "Olimpiyat elemeleri sürecinde Türkiye'deydim. Her maçı izledim. Müsabakaları izlerken tüylerim diken diken oldu. Takımımız, elinden gelenin en iyisini yaptı ve yüreğiyle oynadı. Bizden güçlü takımları yendiler. O yüzden çok gururlu ve mutluyum. Hayallerimden biri milli takımda oynamak. Bunun için çok çalışıyorum. Umarım öyle bir fırsat gelir ve ülkemi temsil ederim." diyerek sözlerini tamamladı.