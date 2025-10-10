Habertürk
        ‘Veliaht’ta, Timur vuruldu

        SHOW TV'nin büyük ilgi gören dizisi 'Veliaht' yeni bölümüyle soluksuz izlendi. Timur, Zilfikar Karslı'yı korurken vuruldu

        Giriş: 10.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:22
        'Veliaht'ta, Timur vuruldu
        SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım’ın dizisi ‘Veliaht’, dün akşam soluksuz izlenen 5'inci bölümüyle ekranlara geldi.

        Yeni bölümünde Zülfikar Ağa kriz geçirerek hastaneye kaldırılırken Karslı Ailesi büyük bir sarsıntı geçirdi. Kardeşler arasında yüzleşmeler yaşanırken Zülfikar Karslı yavaş yavaş evde kendine geldi. Otogarda ortalık gittikçe karışırken Yahya da Zülfikar Ağa’ya olanların peşine düştü. Timur ise Zülfikar Ağa toparlanırken onun yokluğunu otogarda hissettirmemeye çalışırken zorlanmaya başladı. Finalde ise Zülfikar Karslı otogara dönüp herkesin karşısına çıktığında ona doğrultulan silahın önüne atlayan Timur vuruldu.

        Yeni bölümüyle reytinglerde yine üst sıraları zorlayan 'Veliaht'; ABC1 20+’da 5,98 izlenme oranı (rating) 17,82 izlenme payı (share), AB’de 5,20 izlenme oranı (rating) 18,88 izlenme payı (share) ve Total’de de 4,99 izlenme oranı (rating) 15,31 izlenme payı (share) elde etti.

        ‘Veliaht’ta; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün yer aldığı 'Veliaht', 5'inci bölümüyle de sosyal medyada çok konuşuldu.

        Hem reytinglere hem sosyal medyaya zirveyi zorlayan diziye dair sosyal medyada binlerce övgü dolu mesaj paylaşılırken #Veliaht etiketi 4 saat X Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

        'VELİAHT’IN 5'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 5'inci bölümünde Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile büyük endişe yaşadı. Kardeşleri babalarının kriz geçirmesinden dolayı Derya’yı suçlarken tüm aile hastanede babalarının beyninde tümör olduğu gerçeğiyle yüzleşti.

        Zülfikar Ağa’nın hastalığını ailesi öğrendi;

        Timur ise bir yandan otogarda Zülfikar Ağa’nın durumunu gizlemenin yollarını ararken bir yanda da Arnavut Saim ile yüzleşmeye gitti. Timur, Saim’den Zülfikar’ın karısı Gönül’le onun arasında büyük bir aşk olduğunu duyarken Zülfikar’ın bu olayları yanlış yorumlayıp hem ortağı Muharrem’i hem de Gönül’ü öldürdüğünü öğrenmesiyle çok büyük bir şok yaşadı. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerine yüklenmiş oldu.

        "Zülfikar hem Muharrem'i hem de Gönül'ü öldürdü";

        Bütün bunlar yaşanırken Zülfikar Ağa’nın hastalık dedikoduların artmaması için Vezir onu hastaneden eve çıkardı. Bu süreçte Vezir, evdekilerden bile Zülfikar Ağa’nın durumunu sakladı. Derya’nın bu süreçte başa geçmek isteyeceğini tahmin eden Vezir, Zülfikar Ağa’nın imza yetkisini Reyhan’a devretti. Yapılan oylamaya son dakika katılan Reyhan ise Derya’nın tüm planlarını bozarak babasının imza yetkisinin Timur’da olmasını sağladı.

        Reyhan, Derya’nın planını bozdu;

        Derya ise yaşadığı bu sarsıntıyla soluğu babasının yanında aldı. En büyük aşkından ayrılmasının hesabını babasına ilk kez soran Derya, ailesi ve onun için yaptıklarından sonra bunu hiç hak etmediğini babasının yüzüne haykırdı. Tüm bu yüzleşmenin ardından büyük bir öfke yaşayan Derya ise Yahya’yı arayıp onunla buluşmak istedi. Eski aşıklar yıllar sonra ilk kez romantik anlar yaşadıkları bir akşam yemeğinde bir araya gelirken sönmüş ateş aralarında yeniden alevlenmeye başladı.

        Derya ile Yahya yıllar sonra bir arada;

        Timur ve Reyhan ise birlikte olmalarının imkansız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ediyordu. Bir akşam Timur’un yanına giden Reyhan, onunla düşünceleri hakkında yüzleşti ve Timur ilk kez Reyhan’a aşkını itiraf etti.

        Timur, ilk kez Reyhan’a aşkını itiraf etti;

        Bütün bunlar yaşanırken Zülfikar Ağa da bir an önce toparlanıp otogarda işleri yoluna koymayı kafaya koymuştu. Ayağa kalktığı gibi soluğu Timur’un kolunda otogarda alan Zülfikar Ağa’yı orada büyük bir tehlike bekliyordu. Zülfikar Ağa’yla yaşadıklarından dolayı ondan intikam almak isteyen Servet silahını doğrultup onu vurmak istedi. Araya giren Timur, Zülfikar Ağa’yı kurtarırken kendisi vuruldu. O an ortaya çıkan Selim ise Servet’i vurarak öldürdü. Yeni bölümde Timur’un başına gelecekler merak konusu olurken otogarda yaşanacak güç savaşlarının devam edeceğinin sinyalleri verildi.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        6'NCI BÖLÜMDEN HEYECAN DOLU TANITIM!

        Beşinci bölümün ardından Timur’un iyileştiğini gördüğümüz yeni tanıtımda Zülfikar Ağa yeniden otogarda ipleri eline almaya çalışıyor. Zülfikar Ağa annesini görmesi için Timur’a izin verirken Reyhan ve Timur arasında bağ giderek güçlenmeye devam ediyor. Tanıtımın finaline ise Zafer’in ilk kez konaktan tek başına çıkmayı başarması damga vuruyor ve gelecek bölümde olacaklara dair heyecanı artırıyor.

        'Veliaht’ın 6'ncı bölüm tanıtımı:

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle perşembe akşamı, saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht

