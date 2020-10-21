Hafta sonundaki Merseyside derbisinde sakatlanan Van Dijk'tan kötü haber gelmesi Liverpool'u arayışlara yöneltti. Sezonun yarısını kaçırması beklenen Hollandalı savunmacı yerine arayışlara başlayan Liverpool ocak ayında bu bölgeye mutlaka takviye yapmayı planlıyor. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Liverpool'un listesinin ilk iki sırasında Ben White ve Ozan Kabak var!

Transferin son günlerinde Milan da Ozan Kabak için devreye girmiş ancak Schalke 04'ün yaklaşık 40 milyon Euro'luk bonservis bedeli nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Liverpool'un Ben White ve Ozan Kabak için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi. Liverpool’un transfer listesine aldığı diğer isimlerin ise Antonio Rudiger, Nat Phillips, Rhys Williams olduğu aktarıldı.