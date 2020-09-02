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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah (58),çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya’nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi’ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen Fatih Nurullah, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fatih Nurullah, cezaevine gönderildi.