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Adını ABD’deki Tennessee eyaletinden alan element, 2010 yılında Dubna Ortak Nükleer Araştırma Enstitüsü, Kaliforniya Lawrence Livermore ve Tennessee Oak Ridge ulusal laboratuvarları araştırmacıları tarafından keşfedilmiştir. Ununseptiyum nedir? Nerelerde kullanılır? Ununseptiyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Ununseptiyum Nedir?

Süper ağır veya transaktinit bir element, halojen ailesinin bir üyesidir. Tepkimeye eğimli ametallerden oluşan halojen elementler; flor, klor, brom, iyot, astatin ve tennesindir. Tennesinin, 20 derece oda sıcaklığında homologu astatin gibi katı bir ametal olacağı öngörülmektedir. Metallerle reaksiyonunda ametal, ametallerle reaksiyonunda metal gibi davranabileceği düşünülmektedir. Başka bir sınıflandırma da, uçucu bir metal olabileceği yönündedir. Diğer halojenler gibi elektronegatifliği yüksek olması beklenmektedir. Isı iletkenliğinin ise düşük düzeyde olması beklenir. Yani yarı iletken özellikleri olabileceği öngörülüyor. Yoğunluğu, erime noktası, kaynama noktası, buhar basıncı ya da sertlik değeri henüz deneysel verilerle kanıtlanmayan özellikleridir.

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Ununseptiyum Nerelerde Kullanılır?

Şu anda element yalnızca araştırma amacıyla kullanılmaktadır.

Ununseptiyum Simgesi

Elementin simgesi “Ts” harfleriyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında yapay olarak elde edilebilen elementlerden biri olarak karşımıza çıkar. Berkelyum elementi atomlarının hızlandırılmış kalsiyum iyonları ile bombardımana tutulması işlemi ile sentezlenebilir. Atom kütleleri ve yarılanma ömürleri bilinen 2 adet izotopu bulunur. Oldukça kararsız olan bu izotoplardan Ts-293 izotopunun yarılanma ömrü 20 milisaniyedir.

Ununseptiyum Sembolü

Element periyodik tabloada "Uus" veya “Ts” sembolüyle temsil edilmektedir. Bugüne kadar sadece birkaç atomu elde edilebilmiştir.

Ununseptiyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun 17. grubunda yer alan elementin atom numarası 117'dir. Canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmayan tennesinin radyoaktif özelliği sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.

Ununseptiyum Kullanım Alanları

Ununseptiyum henüz yeni keşfedilen bir element olduğundan ötürü çevreye verebileceği zararlar konusunda yeterli çalışma bulunmuyor. Bu sebeple de kullanım ve uygulama alanları belirlenememiştir. Şu anda araştırma amaçlı kullanıldığı biliniyor.

Ununseptiyum Özellikleri

Kaliforniya'dan sonra bir elemente adı verilen ikinci ABD eyaleti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Erime noktası 350-550 derece, kaynama noktası 610 derece olarak tahmin edilmektedir.

Oksidasyon durumları “1, +1, +3, +5” olarak öngörülüyor. 117 proton ve 117 nötron içerir.

Proton ve nötron sayılarının eşit olması en son keşfedilmesinin bir diğer nedeni olarak gösterilmektedir.

Periyodik element cetvelinin 7-A grubu, P-Blok, 7. Periyot'ta yer alan süper ağır veya transaktinit bir elementtir

2017 yılı itibariyle periyodik element cetvelinde en son keşfedilen elementtir.

Şimdiye kadar sadece 15 tane Tennesium elementi sentezlenebilmiştir.

Ununseptiyum'un oda sıcaklığında katı olacağı öngörülüyor.

Tennesin'in bir yarı metal olduğu düşünülüyor.

Element elektrik bakımından iletken bir radyoaktiftir.

“Tennesin” elementinin keşfedilmeden önce periyodik tablodaki adı “ununseptium” kelimesi, Latince “bir, bir, yedi”, yani yan yana getirildiğinde “117” sayısının karşılığıdır.

117 numaralı tennesin elementinin ismi ile birlikte nihonyum, moskovyum ve oganesson isimli elementlerin ismi IUPAC tarafından aynı tarihte onaylanmıştır.

Tenessin elementinin isminin Türkçe karşılığı, Türk Dil Kurumu (TDK) gibi yetkili kurumlarca henüz belirlenmemiştir.

Tennesin, günümüze kadar gözle görünür, incelenebilir veya gözlemlenebilir miktarda üretilememiştir. Bu sebeple de birçok özelliği kanıtlanmamış; sadece tahmin veriler üzerinden değerlendirilmiştir.

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