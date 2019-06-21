EMRE KINAY

Benim küçük kızım artık liseli... Herkesin çocukları için başarı sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ben benim yavrumla gurur duyuyorum ve ne olmak isterse istesin ben onun için hep sağlık ve mutluluk istiyorum. Onlar oldu mu başarı kendiliğinden gelir zaten. Yarınlar sizin olsun, güzel olsun, mutlu olsun.