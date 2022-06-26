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Son dakika haberi: Usta oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin Tuncay Kantarcı'sı Osman Wöber kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin Haberleri

Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Osman Wöber hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde rol alan, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinen Osman Wöber, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberini meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu

26.06.2022 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Oyuncu ve yönetmen Osman Wöber, 62 yaşında hayata veda etti. 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan usta sanatçının ölüm haberini Zafer Algöz duyurdu.

  • KALP KRİZİNE YENİLDİ

    Algöz, Twitter hesabından "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

  • Usta oyuncu, 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Tuncay Kantarcı' karakteriyle hafızalarda yer edinmişti. Wöber, rol arkadaşı Abidin Yerebakan ile Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden biri oldu.

  • OSMAN WÖBER HAKKINDA

    Baba tarafından Avusturyalı olan Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

  • 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.

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