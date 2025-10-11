Habertürk
        Ünlü müzisyen John Lodge hayatını kaybetti

        Bir döneme damgasını vuran Moody Blues grubunun gitaristi ve solisti John Lodge, 82 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:47
        Müzik dünyasından acı haber
        İngiliz müzisyen John Lodge, yaşamını yitirdi. Müzisyenin ailesi yaptığı açıklamada, bir sağlık sorunu olmayan Lodge'un beklenmedik ölümü yüzünden yasa boğulduklarını belirtti.

        Lodge ailesinin açıklamasında; "Derin bir üzüntüyle sevgili babamız, büyükbabamız ve kayınpederimizin aniden ve beklenmedik bir şekilde bizden alındığını duyururuz" ifadelerine yer verdi.

