Ünlü müzisyen John Lodge hayatını kaybetti
Bir döneme damgasını vuran Moody Blues grubunun gitaristi ve solisti John Lodge, 82 yaşında hayata veda etti
Giriş: 11.10.2025 - 13:41 Güncelleme: 11.10.2025 - 13:47
İngiliz müzisyen John Lodge, yaşamını yitirdi. Müzisyenin ailesi yaptığı açıklamada, bir sağlık sorunu olmayan Lodge'un beklenmedik ölümü yüzünden yasa boğulduklarını belirtti.
Lodge ailesinin açıklamasında; "Derin bir üzüntüyle sevgili babamız, büyükbabamız ve kayınpederimizin aniden ve beklenmedik bir şekilde bizden alındığını duyururuz" ifadelerine yer verdi.
