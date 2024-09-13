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        Haberler Gündem Güncel Üniversiteyi kazanan öğrencilere Boğaz turu | Son dakika haberleri

        Sultangazi Belediyesi'nden üniversiteyi kazanan öğrencilere Boğaz turlu eğlence

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, Eğitime Destek Akademisi (SEDA) ile YKS'ye hazırlanarak üniversiteyi kazanan 670 öğrenci için Boğaz turu düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da katıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:38
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        Üniversiteyi kazanan öğrencilere Boğaz turu
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        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA), YKS sonrası üniversiteye yerleşen öğrenciler için Boğaz turu düzenledi.

        İstanbul'un güzellikleriyle buluşan gençler, Boğaz havasının tadını çıkardı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve SEDA öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

        Sultangazi'den kalkan servis otobüsleriyle Eminönü İskelesi'ne getirilen öğrenciler, vapura bindi. Yeşille mavinin buluştuğu Boğaz turunda gençler, müzik eşliğinde eğlendi. Başkan Dursun'un öğrencilerle birlikte halay çektiği gezi, renkli görüntülere sahne oldu.

        Başkan Dursun, SEDA'nın önemine dikkat çektiği açıklamasında, "SEDA bizim ilçemizin gözbebeği olan örnek eğitim kurumlarımızdan bir tanesi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde kurumumuzda eğitim görerek YKS sonucunda çeşitli üniversitelere yerleşen 670 öğrencimizi öncelikle kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kişiye özel başarı programıyla, öğrencilere verdiği destekle başarının elde edilmesinde en önemli paya sahip olan eğitimcilerimize de bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. SEDA'mızla daha nice güzel başarılar elde edeceğiz" dedi.

        *Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #sultagazi belediyesi
        #boğaz turu
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