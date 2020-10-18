Üniversiteler açılıyor mu?

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca öğrenci koronavirüs salgını nedeniyle eğitimini uzaktan sürdürüyor. İlk ve orta okulların ve lisenin bazı sınıflarının eğitimlerine yüz yüze devam etmeye başlaması ile birlikte üniversite öğrencileri de "Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" diye konuştu. Tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU: YÖK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.’ şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.