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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, ders kayıtları ne zaman?

        Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, ders kayıtları ne zaman?

        Üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. MEB eğitim takvimine göre 9 Eylül'de okullar açılacak. Okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından gündeme üniversiteler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı geldi. Üniversite ek kayıtları 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü - 2 Eylül 2024 Pazartesi arasında gerçekleşecek. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024 2025 Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, ders kayıtları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:05
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        • 1

          Üniversitelerin açılış tarihi bu yıl eğitim öğretimine üniversitelerde devam edecek kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, YÖK akademik takvim yayınlandı mı? 2024-2025 üniversiteler ne zaman açılacak?

        • 2

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI BİTTİ Mİ?

          Normal kayıt süreci ardından üniversite ek kayıtları 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü - 2 Eylül 2024 Pazartesi arasında gerçekleşecek. Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden veya üniversitelerin kayıt merkezlerinden yapılabiliyor. e-Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler için ders kayıt işlemleri başlayacak.

          Ek yerleştirmeler başlamadan devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 98,8’i doldu. Devlet üniversitelerindeki önlisans kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 100 oldu.

        • 3

          ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

          YÖK tarafından üniversitelerin açılacağı tarihe dair duyuru yayımlanmadı. Öte yandan açılış tarihleri her üniversiteye, fakülteye göre değişiyor. Ancak üniversitelerin Eylül ayın sonu Ekim ayı başı açılması bekleniyor.

        • 4
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