22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaman, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir antrenman programından geçtiklerini belirterek, "Dolayısıyla bizim için asıl olan sakatlık vermeden müsabakayı tamamlamaktı. Beklediğimin de üzerinde bir mücadele oldu. Özellikle sahada 90 dakika kalan oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve özveri beni mutlu edecek boyutta. Bugün oldukça genç bir kadroyla sahada mücadele ettik. Böyle böyle gelişecekler. Kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyıp camiamıza uzun yıllar hizmet edecekler. Sonuç olarak vermiş oldukları mücadeleden son derece memnunum." dedi.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşmelerini de yorumlayan bordo-mavili takımın teknik adamı, "Ne söylesem boş olacak. Uzun yıllar birçok şeyi tecrübe ettik. Hafif gördüğümüz müsabakayı darmaduman olarak kaybettik. Korktuğumuz birçok müsabakadan da yüz akıyla çıktık. Dolayısıyla Avrupa'nın köklü kulüplerinden bir tanesi ile eşleştik. Onlar açısından da bizim açımızdan da oldukça zor bir müsabaka olacak. İnşallah o zamana kadar da eksikliklerimizi tamamlayarak iyi bir çalışma programı ve disipliniyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Hazırlık maçında, geçen sezon da sıkça olduğu gibi topun direkten dönmesiyle ilgili Ünal Karaman, "Sonuçta saha içinde bir mücadele veriyorsunuz. Gol olsun diye çok çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, gayret göstereceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah başaracağız." şeklinde konuştu.
Karaman, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:
"Uzun bir lig maratonu var. Kupa var, Avrupa kupaları var. Dolasıyla tam manası ile hazır olmanız gerekiyor. Bir de Trabzonspor'un gerçekleri var. Tabii ki bu uzun maratonu düşündüğümüz takdirde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Kadro olarak eksiklerimizi en azından rekabet ortamı oluşturacak bölgelerimizle alakalı eksiklerimizi en kısa zaman içerisinde kadromuza katıp bizim için çok değerli olan sezon başı antrenmanlarını arkadaşlarla birlikte yapma imkanını vermek istiyoruz. Umarım en kısa dönem içerisinde bu rekabet ortamını oluşturacak oyuncular aramıza katılır. İnşallah biz de hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya devam ederiz."
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