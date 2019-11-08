08 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eskiden saraylarda sürekli yapılan ve vazgeçilmez olan un helvası o günlerden günümüze kadar gelmiş ve değerini kaybetmemiştir. Türk mutfağının önemli bir tatlısı olan un helvası özel günlerde yas veya mutluluk için yapılır. Mübarek günlerde, misafirlere ve komşulara ikram içinde yapılır. Kandil günlerinde insanların en çok tercih ettiği lezzet un helvasıdır. Peki un helvası nasıl yapılır? İşte tarifi...
UN HELVASI TARİFİ
Şerbeti için:
UN HELVASI YAPILIŞI
Un helvanıza ilk önce şerbeti yaparak başlayın. Tencereye şeker ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbetin kıvamı koyulaşınca altını kısın.
Daha sonra başka bir tencereye margarin ve sıvı yağı koyun.
Eriyen yağın içine unu yavaş yavaş ekleyin. Unu eklerken karıştırmayı unutmayın.
Unu kavurmaya devam ederken unun kokusu geldiğinde ve rengi dönmeye başladığında şerbeti içine ekleyin.
Un şerbeti tamamen çekene kadar karıştırmaya devam edin.
Kıvamı hazır hale gediğinde tencereyi ocaktan alın ve bir kaşık yardımı ile helvaya şekil verin.
UN HELVASI PÜF NOKTASI
Unun içine şerbeti dökerken hiç durmadan karıştırmak çok önemlidir. Yoksa un topak topak olur ve helvanın kıvamı tutmaz. Bu sebepten dolayı şerbeti eklerken hiç durmadan hızlıca karıştırılması gerekir.
Unu rengi tam döndüğü anda şerbeti dökmelisiniz. Unu yakmamaya dikkat edin.
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