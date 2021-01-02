Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Batuhan Artarslan, Serkan Göksu (Dk. 90+5 Mustafa Murat Uslu),Okan Derici (Dk. 63 Akabueze),Gökhan Süzen (Dk. 82 Yunus Emre Mertoğlu),Camara (Dk. 62 Gomis),Zivkovic (Dk. 62 Sow)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Doğukan Nelik, Musa Nizam, Göksu Mutlu, Alperen Babacan, Taha Yalçıner, Ali Kaan Güneren (Dk. 76 Mert Efe Çölbeyi),Çekdar Orhan (Dk. 90 Halil İbrahim Karavuş),Onurcan Güler, Hadzic

Goller: Dk. 9 Batuhan Artarslan, Dk. 83 Sow (Bereket Sigorta Ümraniyespor),Dk. 68 Musa Nizam (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Doğukan Nelik, Dk. 42 Hadzic, Dk. 54 Taha Yalçıner (Akhisarspor),Dk. 46 Serkan Göksu, Dk. 63 Akabueze, Dk. 86 Gomis, Dk. 90+7 Mustafa Murat Uslu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)