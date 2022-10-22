Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Ev sahibi 3'te Umut Nayir'in golüyle öne geçti.

5 dakika sonra Biraschi skora dengeyi getirirken ilk yarı böyle bitti.

54'te oyuna giren Diagne, 1 dakika sonra Karagümrük'ü öne taşıdı: 1-2.

90'da sahneye çıkan Borini ise skoru belirledi: 1-3.

Üst üste 2. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, deplasmanda da ilk kez kazandı ve puanını 12 yaptı.

Ümraniyespor ise 10. maçında da kazanamayarak 3 puanda kaldı.