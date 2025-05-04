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        Haberler Gündem Ümit Özdağ: Edepsizlerin partide yeri yok

        Ümit Özdağ: Edepsizlerin partide yeri yok

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden yaptığı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından yaptığı paylaşımla tepki çeken İstanbul Gençlik Kolları Başkanı'nın görevine son verildiğini açıkladı ve "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 21:53 Güncelleme: 04.05.2025 - 21:53
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        Ümit Özdağ: Edepsizlerin partide yeri yok
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        Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından yapılan "sarı torba" ve "Sırrı" şeklindeki paylaşımlar büyük tepki çekti.

        Zafer Partisi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, paylaşımların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtilerek "Bu sorumsuz davranış hakkında iç denetim süreci derhal başlatılmıştır" denildi.

        Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın X hesabından yapılan paylaşımda da "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi’nde yeri yoktur" denildi.

        Söz konusu paylaşımda alıntılanan Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu'nun açıklamasında da Özdağ'ın kararının detaylarına yer verildi.

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