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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milli Takım Sırbistan'a hazır! - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Takım Sırbistan'a hazır!

        Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını bugün Riva'da yaptığı antrenman ile tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 21:42 Güncelleme: 18.11.2024 - 21:42
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        Ümit Milli Takım Sırbistan'a hazır!
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        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması ile başladı. Ardından Sırbistan maçı taktiği üzerinde duruldu. Antrenman son bölümde yapılan duran top çalışması ile sona erdi.

        Yeni dönem hazırlıkları için 2004 ve üstü doğumlu oyunculardan oluşan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

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