Uğurcan Çakır: Yola devam
A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Giriş: 05.09.2025 - 00:07 Güncelleme: 05.09.2025 - 00:07
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya paylaşımında bulundu.
"YOLA DEVAM"
Uğurcan Çakır'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:
"Güzel bir galibiyet, önemli bir 3 puan aldık. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Yola devam."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ