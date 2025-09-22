Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Uğur Mumcu davasında Mehmet Ağar dinlendi | SON DAKİKA HABERİ

        Uğur Mumcu davasında Mehmet Ağar dinlendi

        Ankara'da, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı davada eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, tanık olarak dinlendi. Ağar'a, 'duvar' sorusu da soruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 22.09.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uğur Mumcu davasında Mehmet Ağar dinlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara’daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

        'DUVAR' DİYALOĞU SORULDU

        DHA'daki habere göre duruşmaya Mumcu’nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılarak, tanık olarak dinlendi. Ağar, 1996’da Güldal Mumcu ile arasında geçtiği iddia edilen 'duvar' diyaloğuna ilişkin, "Bu konu soruldu. Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı. Ölümünden ben de üzüntü duydum. Kendisi mülkiyeden sınıf arkadaşımdır. Zaman zaman evine gidip gelirdim, fikir alışverişinde bulunurduk.

        "KEŞKE BUNU UCUNDAN YAKALASAYDIK"

        Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik. 'Duvar' sözünü ben söylemedim. Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü" dedi.

        "KİMSEDEN KORKMAM"

        Ağar, "Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?" sorusu üzerine, "Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister" dedi.

        Ağar, "Devlet mekanizmasında engellemeye şahit oldunuz mu?" sorusuna ise "Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi" cevabını verdi. Eski bir Hava Kuvvetleri mensubunun 'Mossad’ın işidir' sözüne ilişkin sorulan soruya Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz; aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" dedi. Ağar, "O dönem elinize istihbari bilgi geçti mi?" sorusuna da "Biz Meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya’nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Demir ve ailesinin Avustralya’da olduğuna dair iddialara ilişkin Dışişleri’ne yazı yazılmasına, ayrıca Emniyet, İstihbarat, MİT ve Jandarma İstihbaratına, Demir’in yerinin belirlenmesi için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 9 Şubat 2026 tarihine erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #uğur mumcu
        #mehmet ağar
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Yangın dehşeti! Yaşlı çift hayatını kaybetti!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        Habertürk Anasayfa