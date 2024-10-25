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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi puan durumu ve maç sonuçları 2024-2025: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu ve maç sonuçları 2024-2025: Avrupa Ligi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta maçları ile devam etti. Bu kapsamda ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ülke puanı adına kritik maçlara çıktı. Bu yıl yeni formatında oynanan Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. 3. hafta maçında Galatasaray , Elfsborg ile oynadığı karşılaşmayı 4-3 kazanırken, Beşiktaş Lyon'u mağlup ederek üç puan aldı. Fenerbahçe kendi sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları ve puan durumunda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 00:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 00:51
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı üçüncü maçlarla devam etti. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele verecek. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte detaylar...

        • 2

          UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

          UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 5. sırada yer aldı.

        • 3

          Temsilcimiz Fenerbahçe ise 5 puanla 14. sırada yer alıyor.

        • 4

          Beşiktaş ise Lyon deplasmanında aldığı galibiyetle 3 puanla 27. sırada yer aldı.

        • 5

          AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

        • 6

          AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

        • 7
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