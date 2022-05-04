Şahin ve Çetin kavga ederken Çetin'in Şahin'den ne istediği merak konusu oluyor. Tutuklanan Adnan'ın ise Efe'ye "Bedelini ödemeye hazır ol!" demesi gerilimi artırıyor. Bahar'ı kaçıran ve Baybars'tan Kartal'ın kalbini getirmesi için emir alan Kılıç'ın yapacakları heyecanla beklenirken "Kartal Bahar'ı kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı bekleniyor.

İşte Üç Kuruş'un 25. Bölüm Tanıtımı;

'ÜÇ KURUŞ'UN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çetin'in Baybars'a gitmesi üzerine Kartal ve Konyalı'nın hayatı kurtuldu. Konyalı'yı hastaneye yetiştiren Kartal, onu Efe'ye emanet ederek Konyalı'nın annesini getirmeye gitti. Konyalı gözlerini açtığında karşısında yıllardır görmediği annesini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Ailesini korumak için kendini feda eden Çetin, Baybars'a annesinin katili Kılıç ile aynı çatı altında kalmayacağını söyledi. Baybars'ın ise zaten planı Biricik'i öldürdüğü için Kılıç'ın cezasını kesmekti. Baybars, Kılıç'ın ölüm emrini verdi ancak Kılıç, Baybars'ın tüm adamlarını etkisiz hale getirerek kendini kurtarmayı başardı. Konyalı ile mahalleye dönen Kartal, Bahar ve Ateş'in evde olmadığı haberiyle büyük bir korku yaşadı ancak çok geçmeden Bahar geri döndü. Başlayacak savaşın farkında olan Bahar, Ateş'i güvenli bir yere götürdüğünü söyledi. Kılıç, Baybars'ın karşısına çıkarak kendisini öldürmesini istedi. Baybars oğlunu kendi elleriyle öldüremedi ancak artık yanında duramayacağını söyledi. Bahar'dan Baybars'ın gizli hastanelerinden birinde olabileceğini öğrenen Kartal ile Efe, Baybars'ın adamını sorgulayarak hastanelerin yerini öğrendi. Bu sırada Bahar ise Baybars'la ilgilenen doktoru görmeye gitti. Nezih'ten dolayı doktoru tanıyan Bahar onu takibe alarak Baybars'ın yerini buldu ve Kartal'a haber verdi. Kartal, Efe, Ruşen, Şesu, Mesut ve adamları, Baybars'ın evine baskın yaptılar ancak Baybars, çatışma esnasında Çetin ile birlikte kaçmayı başardı. Kartal ve Efe çatışmadayken Baybars ile Çetin'in kaçtığını gören Bahar, onları takip etmeye başladı fakat bir süre sonra yolu Kılıç tarafından kesildi. Bahar'la konuşmak isteyen Kılıç, her şeyi geride bırakıp gitmeyi teklif ederken Bahar'ın sert sözleriyle sarsıldı. Bahar, Kılıç'la gideceğine ölmeyi tercih edeceğini söyledi. Kartal, Efe ve Bahar eve döndüğünde onları bekleyen sürpriz bir misafir vardı. Efe'ye inanan ve ona yardım etmek isteyen Aysel, Adnan'ın bilgisayarını gizlice alıp getirmişti. Baybars ve adamlarının sonunu getirebilecek olan bilgisayarın şifresini Konyalı çözdü ve çok önemli delillere ulaştı. Önce Baybars'ı tutuklarlarsa olayların üstünü kapatacaklarını tahmin eden Efe, delilleri Batu'ya götürerek ilk olarak Adnan ve Bülent'i tutuklattı. Baybars'ın Çetin ile beraber yurt dışına çıkacağını öğrenen Kartal ile Efe, adamlarıyla birlikte harekete geçti. Baybars'a baskın düzenleyen ikili, nefes kesen bir çatışmanın içine girerken bu sırada Kılıç'ın gelmesiyle köşeye sıkıştılar. Kartal ile Efe tam giderken Çetin onların aracına binerek kurtuldu. Çetin'i Baybars'ın yanından almayı başaran Kartal ile Efe rahat bir nefes alarak evlerine dönerken onları bekleyen asıl tehlikeden habersizlerdi. Kılıç, Bahar'ı kaçırarak Kartal'a en büyük darbeyi indirirken Kartal'ın sevdiği kadını nasıl kurtaracağı merak konusu oldu.

Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!