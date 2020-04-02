HABERTURK.COM / AA

Sosyal ağ Twitter, paylaşımlarında Türkiye'yi hedef gösteren Suudi Arabistan ve Mısır kaynaklı toplam 7 bin 891 hesabı sildiğini açıkladı. Sosyal ağın güvenlik merkezinden (Twitter Safety) yapılan son dakika açıklamasında, Twitter'da devlet destekli yapılan bilgi operasyonlarına yönelik çalışmalar kapsamında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Honduras, Endonezya ve Sırbistan'ın bulunduğu 5 ülkeden yönetilen binlerce hesabın silindiği bildirildi.

Açıklamada bu ülkelerden yönetilen operasyonun hedefinde Türkiye’de de bulunduğu belirtildi. Twitter’ın açıklamasında operasyon kapsamında tespit edilen El Fagr isimli Mısır kaynaklı bir ağa dahil olan 2 bin 541 hesabın silindiği belirtildi. Bu ağın sahte hesaplar oluşturarak, Türkiye, Katar ve İran'a yönelik eleştirel mesajları dolaşıma soktuğu, elde edilen bilgiler ışığında bu ağın Mısır hükümeti tarafından yönlendirildiğinin tespit edildiğinin altı çizildi.

SİYASİ AMAÇLI, GERÇEK KULLANICI OLMAYAN...

Açıklamada, Mısır’ın yanısıra Suudi Arabistan'la ilişkisi tespit edilen ve Türkiye ve Katar'ın Yemen'deki faaliyetlerini eleştiren sahte hesap ağına yönelik 5 bin 350 hesabın silindiği vurgulandı. Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden yönetilen bu hesap ağının Suudi Arabistan yönetimini öven paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Türkiye'ye yönelik paylaşım yapan toplam 7 bin 891 hesabın silindiğinin aktarıldığı açıklamada, farklı ülkelerde çeşitli siyasi amaçlara yönelik paylaşım yapan ve hükümet destekli olup, gerçek kullanıcı olmayan Sırbistan, Endonezya ve Honduras merkezli binlerce hesabın da silindiği bildirildi.

‘POLİTİKALARIMIZI İHLAL ETTİLER’

Twitter’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şeffaflık, Twitter'da yaptığımız iş için esastır. Bugün, devlet destekli bilgi işlemleri arşivimizi, hizmetimizden kaldırdığımız bazı hesap ağlarıyla güncelliyoruz. Tanımladığımız ve kaldırdığımız hesaplar Mısır, Honduras, Endonezya, Suudi Arabistan ve Sırbistan olmak üzere 5 ülkeyle ilişkili 5 ayrı kampanyanın bir parçasıydı:

Bu kapsamda, Mısır merkezli El Fagr ağına bağlı 2541 hesabı kaldırdık. Bu medya grubu İran, Katar ve Türkiye'yi eleştiren mesajları yaymak için orijinal olmayan hesaplar oluşturmuştu. Dışarıdan edindiğimiz bilgiler, Mısır hükümetinden yönlendirildiğini gösteriyor.

Suudi Arabistan ile ilişkili ve Suudi Arabistan’ın yanısıra Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere birden fazla ülkede faaliyet gösteren başka bir hesap ağı ise Suudi liderliğini öven ve Katar ile Türkleri eleştiren içerikleri yayıyordu. Bu kapsamda da toplam 5350 hesap kaldırıldı. Bu tarz davranışlar politikalarımızı ihlal ediyor.”