Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

23.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Bir Deli Rüzgar

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Derinlerdeki Dehşet 'Yabancı Film'

22.30 Derinlerdeki Dehşet 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.45 Örümcek İstilası 'Yabancı Film'

02.15 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Müzik Arası

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.50 İkiz Patiler 'Yabancı Film'

15.10 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

03.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.00 Dizi (Tekrar)

16.00 Dizi (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Dizi (Tekrar)

03.35 Dizi (Tekrar)