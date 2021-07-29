Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi'

22.15 Avanak Abdi 'Türk Filmi'

00.00 Düğüm Salonu 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.00 Avanak Abdi 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Kefaret 'Dizi'

00.15 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

05.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.15 Star Market (Tekrar)

02.10 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Jason Bourne 'Yabancı Film'

22.45 Jason Bourne 'Yabancı Film' (Tekrar)

01.00 Kutuptaki Felaket 'Yabancı Film' (Tekrar)

02.30 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Benim Adım Feridun 'Türk Filmi'

16.15 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Fındıkkıran ve Dört Diyar 'Yabancı Film'

22.00 Şans Kapıyı Çalınca

00.20 E.T. 'Yabancı Film'

02.35 E.T. 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.50 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.40 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seksenler 'Dizi'

23.30 Yerli Dizi

01.40 3'te 3

03.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:30 Masterchef Türkiye 2021

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021