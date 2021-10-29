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TV Yayın akışı 29 Ekim 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 29 Ekim 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda ve Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 29 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

29.10.2021 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
TV Yayın akışı 29 Ekim 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Başka Güzel
08:15 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Bir Başka Güzel (Hazırlık)
13:00 Bir Başka Güzel
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:45 Mucize Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Camdaki Kız

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah 3
22:30 Eyvah Eyvah 3

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
00:00 Elkızı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Tek Yürek
09:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın (Canlı)
11:30 Bizim Köyün Kızları
14:30 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru (Altyazılı)
23:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:05 Bizim Köyün Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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