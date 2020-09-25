Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 25 Eylül Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Bay Yanlış

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar



STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Babil

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:50 Kalk Gidelim

18:55 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

23:25 Pelin Çift ile Gündem Ötesi