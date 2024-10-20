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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 20 Ekim bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        Tv yayın akışı: 20 Ekim bugün TV'de neler var? İşte Kanal D, ATV, Show TV, Star TV tv yayın akışı

        20 Ekim 2024 Pazar TV yayın akışı ile ilgili detaylar günün ilk saatleri ile birlikte beli oldu. Haftanın son. gününde hem gündüz hem de akşam kuşağı birbirinden farklı ve eğlenceli içeriklere ev sahipliği yapıyor. İşte tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 20.10.2024 - 17:17
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        • 1

          TV yayın akışına göre yayınlanacak olan programlar belli oldu. İşte kanalların yayın akışı listesi

        • 2

          SHOW TV

          13:00 Siyah Kalp

          15:30 Deha

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Deha

          00:15 Kızılcık Şerbeti

          02:45 Sandık Kokusu

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        • 3

          STAR TV

          14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

          15:15 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

          23:30 Güzel Köylü

          02:00 Baba Ocağı

        • 4

          ATV

          12:30 Karadut

          16:00 Terminatör 2: Mahşer Günü

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Kuruluş Osman

        • 5

          KANAL D

          09:45 Magazin D Pazar

          12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Yalan

          18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Arka Sokaklar

          23:15 5. Dalga

          01:15 5. Dalga

        • 6

          TRT1

          13:00 Lingo Türkiye

          14:20 Gönül Dağı

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

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