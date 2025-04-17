TV yayın akışı: 17 Nisan 2025 Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Bugün ekrana gelecek olan yapımlar açıklandı. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Bugün televizyon ekranlarında gündüzden akşam kuşağına kadar farklı zevklere hitap eden birbirinden keyifli diziler, filmler ve programlar yer alıyor. İşte, 17 Nisan 2025 TV yayın akışı…
Tv yayın akışı listesi belli oldu. Seyirciler, ekrana gelecek olan yapımları kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniyor. Pazar gününü evde geçirecek olan kişiler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Nisan 2025 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
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Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
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Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Tatlı Dillim
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NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 İddiaların Aksine
19:05 Ana Haber
19:45 Uefa Avrupa Konferans Ligi
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Show TV yayın akışı
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
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TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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