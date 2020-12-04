Tuzlaspor: 2 – İstanbulspor: 0

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Segbefia, Aosman (Dk. 85 Arif Morkaya),Cajic (Dk. 78 Ahmet Yazar),Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 85 Samet Asatekin),Thuram (Dk. 90+2 Onat Kutay Kurt)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Cihat Çelik, Atchom, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 46 Ali Dere),Issah (Dk. 72 Egehan Gök),Levent Ayçiçek (Dk. 83 Berkay Görmez),Abazaj (Dk. 72 Muhammed Enes Durmuş),Diouf (Dk. 83 İbrahim Yılmaz),

Goller: Dk. 40 Tarık Tekdal, Dk. 77 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Levent Ayçiçek, Dk. 62 Ali Yaşar, Dk. 66 Diouf, Dk. 69 Issah (İstanbulspor)