Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Hollanda'yı yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Efeleri, çeyrek final müsabakasında Kanada'yı eleyen Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçının tarihi ve saati voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Polonya maçı yayıncı kuruluşu...
Filenin Efeleri son 16 turunda maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finalde Polonya'nın rakibi oldu. Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
FİLENİN EFELERİNDEN TARİHİ ZAFER!
Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.
Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19
TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Eylül Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.
FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı karşılaşması TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM KADROSU
2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu