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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu.

Giriş: 22.12.2022 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 44. sıraya çıktı

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Brezilya 1840,77 -
2 Arjantin 1838,38 +1
3 Fransa 1823,39 +1
4 Belçika 1781,3 -2
5 İngiltere 1774,19 -
6 Hollanda 1740,92 +2
7 Hırvatistan 1727,62 +5
8 İtalya 1723,56 -2
9 Portekiz 1702,54 -
10 İspanya 1692,71 -3
44 Türkiye 1465,38 +1

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