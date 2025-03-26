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        Haberler Magazin Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı - Banu Öztürk kimdir neden gözaltına alındı? - Magazin haberleri

        Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı

        2009'da Miss Globe Türkiye güzeli seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

        Giriş: 26.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:50
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        Türkiye eski güzeli, gözaltına alındı
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        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretlerde bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

        Banu Öztürk, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.

        Banu Öztürk, 'Avrupa Yakası' ve 'Adanalı' gibi pek çok dizide de rol almıştı.

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