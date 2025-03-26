Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretlerde bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Banu Öztürk, 'Avrupa Yakası' ve 'Adanalı' gibi pek çok dizide de rol almıştı.