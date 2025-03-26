Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı
2009'da Miss Globe Türkiye güzeli seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Giriş: 26.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:50
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretlerde bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
Banu Öztürk, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.
Banu Öztürk, 'Avrupa Yakası' ve 'Adanalı' gibi pek çok dizide de rol almıştı.
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