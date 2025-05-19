Türk Yıldızları 19 Mayıs Samsun uçuş gösterisi nerede, saat kaçta?
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlatmasının 106. yılı, yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Samsun'da özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Türk Yıldızları 19 Mayıs Samsun gösteri uçuşu ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 106. yılı dolayısıyla ülkeninm dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu anlamlı günde, özel gösteri uçuşlarıyla tanınan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Samsun semalarında olacak. Türk Yıldızları, 19 Mayıs’a özel olarak Samsun’da muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki, Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...
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TÜRK YILDIZLARI SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türk Yıldızları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da uçuş gösterisi yapacak. Gösteri saat 16.30'da gerçekleştirilecek.
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TÜRK YILDIZLARI SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?
Türk Yıldızları gösteri uçuşunu Doğu Park Sahili Samsun'da yapacak.
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