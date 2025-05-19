Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türk Yıldızları uçuş gösterisi ne zaman? Türk Yıldızları 19 Mayıs Samsun uçuş gösterisi nerede, saat kaçta?

        Türk Yıldızları 19 Mayıs Samsun uçuş gösterisi nerede, saat kaçta?

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlatmasının 106. yılı, yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Bu kapsamda, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Samsun'da özel bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Gösteri binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Türk Yıldızları 19 Mayıs Samsun gösteri uçuşu ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 13:03 Güncelleme: 19.05.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasının 106. yılı dolayısıyla ülkeninm dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu anlamlı günde, özel gösteri uçuşlarıyla tanınan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları da Samsun semalarında olacak. Türk Yıldızları, 19 Mayıs’a özel olarak Samsun’da muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Peki, Türk Yıldızları Samsun gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilen ayrıntılar...

        • 2

          TÜRK YILDIZLARI SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türk Yıldızları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun'da uçuş gösterisi yapacak. Gösteri saat 16.30'da gerçekleştirilecek.

        • 3

          TÜRK YILDIZLARI SAMSUN GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE?

          Türk Yıldızları gösteri uçuşunu Doğu Park Sahili Samsun'da yapacak.

        SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman?
        SOLOTÜRK uçuş gösterisi ne zaman?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        Netanyahu: Gazze'nin tamamını ele geçireceğiz
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Habertürk Anasayfa