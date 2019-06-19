Türk gencinin büyük başarısı!

13-18 yaş arasındaki parlak beyinleri dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden Google Science Fair’e (Google Bilim Fuarına) 120’yi aşkın ülkeden, binlerce proje ile başvuruda bulunuldu.

Google Science Fair jürisi, Amerika / Avrupa-Afrika-Ortadoğu / Asya-Pasifik-Japonya olmak üzere üç ayrı bölgeden tüm başvuruları değerlendirme kriterlerine göre inceledikten sonra en yüksek puanı alan 100 bölge finalistini seçti. Ardından dünya çapında 20 küresel finalisti belirledi.

“Enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamak üzere tasarlanmış dijital tarım modülü” isimli projesi ile İzmir Özel Çakabey Okulları 11. Sınıf öğrencisi Tuan Dolmen, tüm dünyadan seçilen 20 genç arasında yer aldı.

TARIM SEKTÖRÜ İÇİN YAPRAK TİTREŞİMİNDEN ENERJİ ÜRETEN PROJE

Projesinde tarım sektöründeki alternatif enerji kaynaklarının eksikliği sorunu ele alan Tuan Dolmen projesini şöyle anlatıyor: “Yaptığımız araştırmalar sonucunda ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü oluşturmayı hedefledim. Deney düzeneğini hazırladım ve test ettim. Sonuç olarak, ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem sunmayı başardım.”

ABD SİLİKON VADİSİ'NE DAVET EDİLDİ

Google tarafından Temmuz ayı içinde ailesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Silikon Vadisi’ne davet edilen Tuan Dolmen burada 20 küresel finalist ile buluşacak. “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve bilim alanında yaratıcılığımızı, çalışkanlığımızı paylaşmak en büyük isteğim” diyen Tuan Dolmen büyük finalde jüriye bir sunum daha yapacak.