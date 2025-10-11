Habertürk
        Tüm okullarda eş zamanlı afetlere hazırlık tatbikatı düzenlenecek

        13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak tatbikatlarla öğrenciler, aileleriyle birlikte afetlere hazırlık bilincini pekiştirecek; "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında ülke genelinde farkındalık seferberliği başlatılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 16:29 Güncelleme: 11.10.2025 - 16:29
        Tüm okullarda eş zamanlı tatbikat
        Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tatbikat düzenlenecek. Öğrenciler, afetlere karşı hazırlık bilincini aileleriyle birlikte pekiştirecek.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayı 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' olarak belirlendi. Bu kapsamda, okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve bu bilincin aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tatbikatlar uygulanacak. Afetler ve Dayanıklılık Ayı çerçevesinde, öğrencilerde ve toplumda afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren 'Afet ve Acil Durum Kartı' hazırlandı. Kartta; evin güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

        'AFETLERE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ HAZIRLIK'’

        Bakan Tekin, 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' kapsamında öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti. Bakan Tekin, mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, okullarımızı 'Her Çocuk Bir Fidan' filmiyle açtık. 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleriyle yeni eğitim öğretim yılına ilk adımlarımızı hep birlikte attık. Hazırladığımız 10 aylık tematik eğitim takvimimizde Afetler ve Dayanıklılık Ayı'ndayız. Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılını eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır" dedi. Bakan Tekin ayrıca mesajında velilere, çocuklarıyla birlikte afetlere karşı bilinçlenmeye yönelik küçük hazırlıklar yapmaları çağrısında bulundu.

        PAYDAŞ KURUMLAR KATKI VERECEK

        Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak. Etkinliklerde öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Tatbikatların ardından 'Afet ve Acil Durum Kartı' öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak; ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek. Ailelerin bu çalışmaları sosyal medya hesaplarında #EvimAfeteHazır ve #AfetlerveDayanıklılıkAyı etiketleriyle paylaşarak farkındalık hareketine katılmaları bekleniyor. Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi paydaş kurumların katkılarıyla; afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.

        FOTO: İHA

