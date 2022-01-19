Trump ve çocuklarına kötü haber: İfadeye çağrıldılar

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New York Başsavcısı Letitia James, eski ABD Başkanı Donald Trump ve çocukları Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump'ı Trump'ın şirketlerine ait soruşturmanın bir parçası olarak ifade vermeye çağırdı.

NY Başsavcısı, açıklamasını Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve "Bu ülkede hiç kimse yasanın kendileri için geçerli olup olmayacağını seçemez" ifadelerini kullandı.

James açıklamasında Trump şirketler grubunda yıllarca krediler ve vergi indirimleri de dahil olmak üzere ekonomik faydalar elde etmek için birden fazla mülk üzerinde hileli işlemler yapıldığını gösteren önemli kanıtlar bulunduğunu söyledi.

TRUMP DA BAŞSAVCIYA DAVA AÇMIŞTI

Donald Trump, dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açan New York Başsavcısı Letitia James’e dava açmıştı.

Trump James’in siyasi gerekçelerle soruşturma yürüterek, ABD Anayasası'na göre haklarını ihlal ettiğini öne sürmüştü.