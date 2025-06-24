Trump'tan Fed Başkanı Powell'a yine sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı, 'harika bir ekonomi' olarak nitelediği bir dönemde faiz oranlarını düşürmediği için 'inatçı' olmakla suçladı.

Trump paylaşımında, "'Bay Çok Geç' Jerome Powell, bugün Kongre'de olacak ve birçok şeyin yanı sıra, faiz oranını düşürmeyi neden reddettiğini açıklayacak. Avrupa 10 kesinti yaptı, biz SIFIR yaptık. Enflasyon yok, harika ekonomi var - En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız" dedi.

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ABD Başkanı, faiz oranlarının düşürülmesinin ABD'ye "yılda 800 milyar dolar artı" tasarruf sağlayabileceğini söylerken ve Kongre'yi de Powell'a konuşması sırasında baskı yapmaya çağırdı. Trump açıklamasında "Umarım Kongre bu aptal, inatçı adam için harekete geçer. Önümüzdeki yıllarda onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğiz" diye yazdı.

Trump, Fed'e harekete geçmesi çağrısında da bulunarak, "KURUL AMERİKA'YI TEKRAR HARİKA YAPMALI!" diyerek mesajını sonlandırdı. GÖZLER POWELL'IN KONUŞMASINDA ABD'nin korumacı ticaret tutumunu kapsamında attığı tarife adımlarının ABD ekonomisine olası etkileri yakından takip edilirken, enflasyonist baskıların canlanabileceği endişesi ülkedeki ekonomi aktörleri tarafından yakından izleniyor. Bugün ABD Kongresinde konuşma yapacak olan Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından enflasyonla mücadele ve faiz indirim sürecine yönelik sinyaller aranacak. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, enflasyon baskılarının sınırlı kalması halinde Fed'in temmuz ayı toplantısından itibaren politika faizinin düşürülmesini desteklediğini bildirdi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de gümrük vergilerindeki artışın şu ana kadar ekonomi üzerinde beklenene kıyasla daha mütevazı bir etki yarattığını söyledi.