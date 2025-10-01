Trump'ın gündeminde "soya fasulyesi" var

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in, "yalnızca müzakere amacıyla" ABD'den alım yapmaktan kaçınması nedeniyle ülkedeki soya fasulyesi çiftçilerinin zarar gördüğünü öne süren Trump, "Gümrük vergilerinden o kadar çok para kazandık ki, bunun küçük bir kısmıyla çiftçilerimize yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, çiftçileri asla yalnız bırakmayacağını vurgulayarak, eski Başkan Joe Biden döneminde, Çin'in soya fasulyesi de dahil ABD'den milyarlarca dolarlık tarım ürününü almayı taahhüt ettiği anlaşmanın uygulanmadığını belirtti.

Her şeyin yoluna gireceğini ve çiftçilerin birer vatansever olduğunu kaydeden Trump, "Dört hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim ve soya fasulyesi görüşmenin başlıca konularından biri olacak." ifadesine yer verdi.