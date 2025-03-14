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        Haberler Dünya Justin Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj | Dış Haberler

        Justin Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj

        Yaklaşık 10 senedir yürüttüğü Kanada Başbakanlığı görevinden istifa eden Justin Trudeau, görevinin son gününde Kanadalılara mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından "Hey Kanada, son bir şey daha" başlıklı bir video paylaşan Trudeau, "Kanadalılarla gurur duyuyorum, doğru olan için ayağa kalkan, her fırsatta yükselen, her zaman birbirlerinin arkasında duran insanlarla dolu ülkeye hizmet etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:13
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        Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj
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        Yaklaşık 10 senedir Kanada Başbakanlığı görevini yürüten ve son dönemde artan memnuniyetsizlik sonucu istifa eden Justin Trudeau, görevdeki son gününde Kanadalılara veda ettiği mesajını paylaştı.

        Trudeau, sosyal medya hesabından "Hey Kanada, son bir şey daha" başlıklı bir video paylaştı. Mesajında, "Kanadalılarla gurur duyuyorum, doğru olan için ayağa kalkan, her fırsatta yükselen, her zaman birbirlerinin arkasında duran insanlarla dolu ülkeye hizmet etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        "Bu belki de bu ofisteki son günüm ama her zaman cesur ve özür dilemeyen Kanadalı olacağım. Tek isteğim, dünya bize ne yaparsa yapsın, her zaman aynı olmanız." dedi.

        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
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        Trudeau, Liberal Parti'deki liderliğini son gününde yaptığı konuşmada, Liberal Parti'nin "başarılarını" vurgulamış ve "Orta sınıf ve ona katılmak için çok çalışan insanlar için son 10 yılda yaptıklarımızdan çok gurur duyuyorum" demişti.

        "Kanada'nın dünyadaki en iyi ülke olarak kalmasını sağlama sorumluluğumuz var!" ifadelerini kullanmıştı.

        CARNEY BUGÜN YEMİN EDECEK

        Trudeau'nun istifası üzerine Liberal Parti'de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney olmuştu. Liberal Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Carney, bugün 24. Başbakan olarak yemin edecek. Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

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        TRUDEAU'NUN İSTİFA SÜRECİ

        Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

        İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

        Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

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