Justin Trudeau'dan Kanadalılara son mesaj

Yaklaşık 10 senedir Kanada Başbakanlığı görevini yürüten ve son dönemde artan memnuniyetsizlik sonucu istifa eden Justin Trudeau, görevdeki son gününde Kanadalılara veda ettiği mesajını paylaştı.

Hey Canada, one last thing. pic.twitter.com/ue1AfQl489 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 13, 2025

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Trudeau, sosyal medya hesabından "Hey Kanada, son bir şey daha" başlıklı bir video paylaştı. Mesajında, "Kanadalılarla gurur duyuyorum, doğru olan için ayağa kalkan, her fırsatta yükselen, her zaman birbirlerinin arkasında duran insanlarla dolu ülkeye hizmet etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu belki de bu ofisteki son günüm ama her zaman cesur ve özür dilemeyen Kanadalı olacağım. Tek isteğim, dünya bize ne yaparsa yapsın, her zaman aynı olmanız." dedi.

Trudeau nasıl bu noktaya geldi? Haberi Görüntüle

Trudeau, Liberal Parti'deki liderliğini son gününde yaptığı konuşmada, Liberal Parti'nin "başarılarını" vurgulamış ve "Orta sınıf ve ona katılmak için çok çalışan insanlar için son 10 yılda yaptıklarımızdan çok gurur duyuyorum" demişti.

"Kanada'nın dünyadaki en iyi ülke olarak kalmasını sağlama sorumluluğumuz var!" ifadelerini kullanmıştı.

CARNEY BUGÜN YEMİN EDECEK

Trudeau'nun istifası üzerine Liberal Parti'de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney olmuştu. Liberal Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Carney, bugün 24. Başbakan olarak yemin edecek. Trudeau'nun yerini alacak olan Carney, partisini bu yıl 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

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TRUDEAU'NUN İSTİFA SÜRECİ

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.