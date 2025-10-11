Habertürk
        Trabzonspor’da mali istikrar dönemi

        Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, göreve geldikleri günden itibaren uyguladıkları mali disiplin, gelir artırıcı projeler ve transfer politikalarındaki dengeli yaklaşım sayesinde kulübü ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 11.10.2025 - 15:40
        Trabzonspor'da mali istikrar dönemi
        Trendyol Süper Lig’e iddialı bir giriş yapan Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda yaşadığı şampiyonluğun ardından bu sezon önemli bir çıkışa imza attı. Geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, mali anlamda yakaladığı istikrara bu sezon sportif başarıyı da eklemeyi hedefliyor.

        26 Mart 2023 tarihinde göreve gelen Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu aradan geçen iki yıllık süreçte mali anlamda önemli bir atılım gerçekleştirdi. Bordo-mavili kulübün toplam borcu, 1 Ağustos 2023’te 3 milyar 832 milyon TL iken, 1 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyar 855 milyon TL’ye geriledi. Üç büyükler karşısında ekonomik anlamda önemli bir başarı ve istikrar yakalayan Trabzonspor, mali disiplinden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

        BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN AYRILAN İLK KULÜP

        Trabzonspor, Türk futbolunda finansal anlamda önemli bir adım atarak Bankalar Birliği yapılandırmasından ayrılan ilk kulüp oldu. Bordo-mavili yönetim, bu kapsamda 2 milyar 100 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirerek kulübü yüksek faiz yükünden kurtardı. Bu gelişme, Trabzonspor’un kendi finansal kaynaklarını doğru yönettiğini ve dışa bağımlılığı azalttı.

        DÖVİZ VE FAİZ DALGALANMALARINA KARŞI KORUMA

        Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, son dönemde artan döviz kurları ve faiz oranlarına rağmen mali disiplini korumayı başardı. Yönetim, yapılan sözleşmelerde döviz riskini minimize edecek ve bu artışlara karşı aldığı tedbirlerle kulübü kur artışına karşı güvence altına aldı. Ayrıca bazı giderlerin Türk Lirası bazında planlanması, Trabzonspor’un ekonomik dengelerini korumasına katkı sağladı.

        GELİR ARTIRICI PROJELER

        Mali istikrarın sağlanmasında kulübün gelir kalemlerindeki çeşitlilik de etkili oldu. Trabzonspor, son iki yılda stadyum, forma ve yan ürün sponsorluklarından önemli gelir elde etti. Ayrıca global markalarla yapılan iş birlikleri hem kulübün tanıtım gücünü artırdı hem de kasasına döviz girdisi sağladı. Sermaye arttırımında elde edilen gelirlerde mali istikrarın sağlanmasında kullanıldı.

        KENDİ KAYNAKLARIYLA BÜYÜYEN TRABZONSPOR

        Mali disiplini kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bordo-mavili yönetim, önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarına, yeni ticari alanların geliştirilmesine ve yurtdışı gelir kaynaklarının artırılmasına odaklanacak. Trabzonspor’un gelecek planlamasında Avrupa kupalarına düzenli katılım ve istikrarlı gelir modeli ön planda olmayı hedefliyor.

        RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

        Süper Lig kulüpleri arasında mali tablo açısından en dengeli sahip ekiplerden bir tanesi Trabzonspor oldu. Bordo-mavili kulübün toplam borcu 2 milyar 855 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, diğer büyük kulüpler bu rakamın oldukça üzerinde borç yükü taşıyor. Beşiktaş’ın borcu 17 Milyar 800 Milyon TL, Fenerbahçe’nin 18 Milyar 800 Milyon TL, Galatasaray’ın ise 24 Milyar 300 Milyon TL TL olarak açıklandı. Bu veriler, Trabzonspor’un son iki yılda uyguladığı mali disiplinin ve sürdürülebilir yönetim anlayışının etkisini gösterdi.

