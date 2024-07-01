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Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Bordo-mavililer, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçı oynayacak.