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        Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti

        Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Trabzonspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmaları için Macaristan'a uçtu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:35
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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        Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmaları için Macaristan'a gitti.

        Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti. Bordo-mavililer, 14 Temmuz'a kadar sürecek kamp süresince 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ve 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile hazırlık maçı oynayacak.

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