Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Lig'de evinde oynadığı son beş maçını kazanan bordo mavililer, taraftarı önünde Hatayspor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler kritik mücadele öncesinde maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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Trabzonspor- Hatayspor maçına sayılı saatler kaldı. Şenol Güneş yönetimindeki bordo mavililer, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galip ayrıldı ve 9. sırada yer aldı. Öte yandan ligde sadece 2 galibiyeti olan Hatayspor, 18. basamakta düşme hattında bulundu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Trabzonspor- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın merak edilen detayları...
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TRABZONSPOR- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor- Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi (bu akşam) 19.00'da oynanacak.
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TRABZONSPOR- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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TRABZONSPOR MUHTEMEL 11
Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Sikan, Banza
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