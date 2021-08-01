Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sabah idmanında yer almayan oyuncular, akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımıyla antrenman maçı yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarına devam edecek.