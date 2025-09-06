Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Trabzon'da bulunan 14 bin yıllık bulgular sergilenmeye başlandı

        Trabzon'da bulunan 14 bin yıllık bulgular sergilenmeye başlandı

        Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Koskarlı Mağarası'nda geçen yıl yapılan arkeolojik kazılarda bulunan ve 14 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen kolye uçları, çakmak taşı ile deri kazıyıcı gibi bulgular Trabzon Müzesi'nde sergileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 12:09 Güncelleme: 06.09.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        14 bin yıllık bulgular görücüye çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hülya Çalışkan Akgül öncülüğündeki ekip, kentte farklı noktalarda yüzey taramaları yaparak arkeolojik değeri olabileceği düşünülen noktaları tespit etti.

        İlçedeki Koskarlı Mağarası'nda geçen yıl ilk çalışmalarına başlayan ekip, geçmişi milattan önce 12 binli yıllara kadar uzanan bulguları gün yüzüne çıkardı.

        Doç. Dr. Akgül, kazılarda bulunan kolye uçları ile diğer parçaların Karadeniz'deki insanlık tarihine ışık tutacağını söyledi.

        Geçen yıl yaptıkları çalışmalarda arkeoloji literatüründe pendant ismi verilen ve hayvan dişinden yapılan kolye ucu bulduklarını aktaran Akgül, "Kemik uzmanımız bu sene hangi hayvan dişinden olduğunu tanımlayacak. Kesin sonucu ancak o zaman söyleyebiliriz" dedi.

        REKLAM

        Akgül, kolye ucunun oldukça güzel bir şekilde işlendiğini vurgulayarak, "Dişin köküne bir delik açılmış pendant olarak kullanılmış. Bir diğer kolye ucu olarak nitelendirdiğimiz buluntu ise hayvan boynuzundan yapılmış. Olasılıkla geyik olarak tanımladı uzmanımız. Günümüzde şimdi Trabzon Müzesi'nde herkesin görebileceği bir biçimde sergileniyor" diye konuştu.

        Bulguların söz konusu dönemlere ait bireysel eşyaların bir göstergesi olduğuna işaret eden Akgül, "İlk kazı sezonunda bunları bulmuş olmak bütün ekip için çok sevindirici bir durumdu. Bu buluntuların geldiği tabakayı yaklaşık milattan önce 12 bin 500 ve 12 bin 250 yılları arasında tarihlendirdik." ifadelerini kullandı.

        KAZI EKİBİ ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLADI

        Akgül, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekibin mağara ve çevresinde sürdürdüğü kazıların bu yıl yeniden başladığını belirtti.

        Çalışmaların ekim sonuna kadar devam etmesini beklediklerini aktaran Akgül, kazılarda ulaşılan tabakaların analizleri sonucunda Epipaleolitik Dönem'e ulaşıldığını vurguladı.

        Akgül, Koskarlı Mağarası'ndaki bulgularla bölgede bilinen tablonun dışına çıkıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

        REKLAM

        "Geçen seneki kazılarımızda moloz olarak nitelendirdiğimiz birikintiyi geçtik ve erken dönemde yaşanılan bu ilk kültür tabakasına ulaştık. Oradan elde ettiğimiz Karbon-14 tarihlerimiz var artık. Bu tarihler yaklaşık olarak milattan önce 12 bin 500 ile 12 bin 250 aralığını veriyor bize. Arkeoloji literatüründe Epipaleolitik olarak isimlendirdiğimiz bir dönem. Söz konusu dönemle ilgili çalışmalar çoğunlukla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmıştır. Karadeniz havzası ve Türkiye sınırları içinde kalan bölgede bu döneme dair ek bir veri yoktu. İlk defa Koskarlı Mağarası ile söz konusu dönemle ilgili olarak bilinen tablonun dışına çıkılmış oldu."

        BULGULAR MÜZEYE GELEN ZİYARETÇİLERİ HEYECANLANDIRDI

        Trabzon Müzesi'ni ziyaret edenlerden Betül Tarakçıoğlu ise kolye ucu ve diğer bulguları görünce çok şaşırdığını söyledi.

        Bulguların bulunduğu bölgede sık sık doğa gezileri yaptıklarını anlatan Tarakçıoğlu, "Oradan geçerken mağaraları görüyoruz ve 'zaten burada mutlaka yaşam vardır' diye tahminde bulunuyorduk. Daha önce Göbekli Tepe'ye de gittik ve oranın tarihine hakimiz. O yüzden heyecanlandık aslında görünce. Yani 14 bin yıllık süreç ve iyi bir süre. Trabzon için gayet güzel bir gelişme. Trabzon'un altında uzun bir tarih var. Bu arkeolojik gelişmeler Trabzon'da takip edilmeli" diye konuştu.

        Erzurum'dan ailesiyle birlikte kente gelen ve müzeyi ziyaret eden Özlem Karagöz de herkesin müzedeki bulguları görmesi tavsiyesinde bulunarak, "Açıkçası ben sadece Göbekli Tepe'de bu kadar eski tarihi değerlerimizin olduğunu zannediyordum. Az önce 14 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan kolye ucu gördüm inanamadım ve çok beğendim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #14 bin yıllık bulgular
        #trabzon
        #müze
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        Asrın inşasında 300 bin yuva tamam
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Ali Koç'tan yönetim kurulu listesine sürpriz takviye!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        Aziz, 21 yaşındaydı... Yolda yürürken ölüm aldı!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 8 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        Babası gibi şehit oldu
        Babası gibi şehit oldu
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Bizim Çocuklar, İspanya'yı konuk edecek!
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Rektör atamaları Resmi Gazete'de
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Ernest Muçi, Trabzon'da!
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Bağırsaklarınız "ikinci beyniniz" mi?
        Habertürk Anasayfa