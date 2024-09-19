Tozu dumana katan kadın driftçiye büyük ceza!
İstanbul Pendik'te, drift atarak tozu dumana katan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı. O anlar kameraya da yansıdı
İstanbul Pendik'te, drift atarak seyir eden bir kadın sürücü tozu dumana kattı. Görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araç plakasını tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.
45 BİN TL CEZA VE ARACI BAĞLANDI
İHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL idari para cezası kesilerek aracı bağlandı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
Ceza yiyen sürücünün aracıyla drift attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.