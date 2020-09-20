Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda İspanya'da ısınma turları sırasında kaza geçirdi. Razgatlıoğlu, Katalunya-Barselona Pisti'nde ısınma turları sırasında 13´üncü virajda motordan düştü. İlk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirilen milli sporcu, daha sonrasında ise hastaneye kaldırıldı.

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